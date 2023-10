Photo : YONHAP News

In Südkorea hat der Leitindex Kospi am Freitag vorrücken können.Der Hauptindex legte um 0,21 Prozent auf 2.408,73 Zähler zu.In den USA hatten die Börsen am Donnerstag verloren. Dort warten die Anleger auf die Bekanntgabe der monatlichen Non-Farm Payrolls (NFP). Die Daten zu den bezahlten, nicht-landwirtschaftlichen Arbeitnehmern in den USA gelten als ein Konjunkturindikator und wichtiger Faktor für die Zinsentscheidung.