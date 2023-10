Präsident Yoon ernennt neue Verteidigungs- und Kulturminister

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Samstag Shin Won-sik zum neuen Verteidigungsminister und Yu In-chon zum neuen Minister für Kultur, Sport und Tourismus ernannt.Dies gab das Präsidialamt am Samstag in einer Presseerklärung bekannt.Shin wurde ohne parlamentarische Zustimmung ernannt. Die Nationalversammlung konnte aufgrund eines fehlenden überparteilichen Konsenses keinen Bericht über die Anhörung zur Bestätigung des Kandidaten bis zur gesetzlichen Frist vom 4. Oktober annehmen.Yoon bat dann am 5. Oktober das Parlament vergebens, binnen einer zweitägigen Frist einen Bericht vorzulegen.Was den Kulturminister Yu angeht, wurde am 6. Oktober ein Anhörungsbericht angenommen, der auch die Meinung enthält, dass er für das Amt nicht geeignet sei.Die Ernennung am Samstag begründete ein Beamter des Präsidialamtes damit, dass beide neue Minister Zeit für die Vorbereitung auf die parlamentarische Inspektion der Regierungsarbeit ab dem 10. Oktober bräuchten.