Vereinigungsministerium fordert Nordkorea zur Rückführung eines festgehaltenen Südkoreaners auf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Nordkorea aufgefordert, einen seit zehn Jahren in dem Land gefangengehaltenen südkoreanischen Missionar namens Kim Jung-wook zurückzuführen.Das Ministerium teilte am Sonntag in einer Sprechererklärung mit, dass derzeit sechs südkoreanische Staatsangehörige in Nordkorea über einen längeren Zeitraum inhaftiert seien.Die südkoreanische Regierung verurteile diesen gesetzwidrigen, unmenschlichen Schritt der nordkoreanischen Behörden, hieß es. Das Ministerium forderte mit Nachdruck, die in Nordkorea festgehaltenen Südkoreaner zurückzuschicken.Das Ministerium fügte hinzu, dass im vergangenen Monat eine Taskforce für die nach Nordkorea Entführten direkt unter dem Minister eingerichtet worden sei. Das Ressort will sich in Kooperation mit privaten Organisationen weiter aktiv darum bemühen, festzustellen, ob die Südkoreaner am Leben sind, und ihre Rückführung zu erwirken.Der Missionar Kim Jung-wook wurde 2013 von Nordkorea festgenommen, als er im Grenzgebiet zwischen Nordkorea und China missionierte. Er wird in Nordkorea unter dem Vorwurf angeblicher Spionage gefangen gehalten.