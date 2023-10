Hangeul-Tag: Hangeul soll Sprache der Welt im KI-Zeitalter werden

Photo : YONHAP News

Zum 577. Tag des Hangeul, des koreanischen Alphabets, hat heute in Sejong eine Zeremonie stattgefunden.Ministerpräsident Han Duck-soo äußerte in seiner vom Innenminister verlesenen Gratulationsansprache die Erwartung, dass Hangeul eine führende Sprache der Weltbürger im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz sein werde.Hangeul werde als für das digitale Zeitalter geeignetste Sprache bewertet, sagte Han.Globale Unternehmen beeilten sich dabei, Dienste in koreanischer Sprache anzubieten. Sie arbeiteten daran, ein Umfeld für KI auf der Grundlage der koreanischen Sprache aufzubauen, fügte er hinzu.Die Regierung werde ihre Bemühungen maximieren, den Wert des Hangeul mit mehr Menschen in der Welt teilen zu können, betonte Han weiter.