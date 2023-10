UN-Sicherheitsrat tagt wegen bewaffnetem Konflikt zwischen Hamas und Israel

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat hat eine dringende Besprechung aufgenommen, um auf die durch Angriffe der militanten Palästinensergruppe Hamas auf Israel ausgelöste Eskalation der Spannungen im Gazastreifen zu reagieren.Nach Angaben der Vereinten Nationen berief der Sicherheitsrat um 15 Uhr am Sonntag (Ortszeit) informelle Konsultationen ein, um anstehende Angelegenheiten im Nahen Osten und weitere Themen zu besprechen.Informelle Konsultationen werden abgehalten, damit die 15 Ratsmitglieder eingehend über anstehende Angelegenheiten beraten können.Südkorea, das ab dem kommenden Jahr als nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat sitzen wird, war als Beobachter beim Treffen am Sonntag anwesend. Das waren die ersten informellen Konsultationen des Weltsicherheitsrats, an denen Südkorea als Beobachter teilnahm.