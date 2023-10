Präsident Yoon und Saudi-Arabiens Kronprinz einig über Stärkung von Austausch und Kooperation

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Freitag mit dem saudi-arabischen Kronprinzen und Premierminister Mohammed bin Salman ein Telefongespräch geführt, um die Entwicklung der Beziehungen zwischen Südkorea und Saudi-Arabien zu besprechen.Wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte, hätten die beiden hoch bewertet, dass seit dem Südkorea-Besuch des Kronprinzen im vergangenen November eine rege Kooperation zwischen beiden Ländern in vielen Bereichen erfolgte.Sie einigten sich, den Austausch und die Zusammenarbeit auf verschiedenen Gebieten, darunter die wirtschaftliche Kooperation inklusive Investitionen, weiter zu verstärken.Saudi-Arabien hatte während des Südkorea-Besuchs des Kronprinzen im vergangenen Jahr Investitionen in Höhe von etwa 40 Billionen Won (rund 30 Milliarden Dollar) in Südkorea zugesagt.Die südkoreanische Regierung hofft, dass koreanische Unternehmen im Zuge des Baus der umweltfreundlichen, neuen Stadt Neom in Saudi-Arabien Aufträge erhalten werden.