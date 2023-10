Organisation: Über Hälfte von entführten Südkoreanern in Nordkorea soll tot sein

Mehr als die Hälfte von 516 Südkoreanern, die nach dem Koreakrieg nach Nordkorea entführt wurden und nicht zurückkehren konnten, soll inzwischen in Nordkorea gestorben sein.Das habe man von Quellen in Nordkorea gehört, sagte Choi Sung-ryong, Vorsitzender einer Vereinigung von Familien von nach Nordkorea entführten Personen, am Sonntag der Nachrichtenagentur Yonhap.Er vermutete, dass in Anbetracht der schlimmen Bedingungen in Nordkorea der Anteil der Verstorbenen viel höher liege.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte aber, dass es angesichts der fehlenden Kooperation Nordkoreas unmöglich sei, die Zahl der Überlebenden zu bestätigen.Choi forderte die Regierung auf, die internationale Gemeinschaft aktiv auf die Frage der nach Nordkorea Entführten aufmerksam zu machen. Damit sollte das Interesse an der Angelegenheit im In- und Ausland steigen und Nordkorea dazu bewegt werden, das Schicksal der Entführten zu bestätigen und sie zurückzuführen.Laut Daten der Regierung wurden schätzungsweise 3.835 Südkoreaner nach dem Krieg nach Nordkorea entführt. 3.310 von ihnen wurden zurückgeführt, neun flohen und kehrten zurück. Die restlichen 516 konnten bislang nicht zurückkehren.