﻿Seoul äußert Beileid für Opfer von Erdbeben in Afghanistan

Photo : KBS News

Südkorea hat nach dem Erdbeben in Afghanistan sein Beileid geäußert.Das Außenministerium gab in einer Erklärung seines Sprechers bekannt, die südkoreanische Regierung spende den Opfern und Hinterbliebenen des Erdbebens im Westen Afghanistans Trost und bringe ihr Beileid zum Ausdruck.Südkorea hoffe auf einen schnellen Wiederaufbau der betroffenen Gebiete, hieß es weiter.Nach dem Erdbeben mit der Stärke 6,3 im Nordwesten Afghanistans am Samstag (Ortszeit) wurden mindestens 2.400 Todesopfer und mindestens 2.000 Verletzte gemeldet.