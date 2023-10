﻿Südkoreaner in Israel kehren am Dienstag mit Korean Air-Flug zurück

Photo : YONHAP News

Aufgrund des Krieges zwischen der Hamas und Israel sollen mehrere Südkoreaner ausgeflogen werden.Eine Gruppe wird voraussichtlich am Dienstag mit einer Maschine von Korean Air heimkehren.Nach Angaben von Korean Air wird Flug KE958 am Dienstag um 13.45 Uhr (Ortszeit) in Tel Aviv starten und am Mittwoch um 6.10 Uhr auf dem internationalen Flughafen Incheon landen.Die Maschine werde ohne Passagiere nach Israel fliegen und dort die Landsleute aufnehmen.Es wird der erste Flug einer südkoreanischen Airline von Israel nach Südkorea seit dem Kriegsausbruch am Samstag sein.Nach Schätzungen der Regierung halten sich etwa 570 Südkoreaner langfristig in Israel auf. Außerdem befinden sich rund 480 südkoreanische Touristen in dem Land.