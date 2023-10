﻿Premier Han wirbt in Frankreich für Busans Expo-Bewerbung

Photo : YONHAP News

Premierminister Han Duck-soo hat in Paris um Unterstützung für die Expo-Bewerbung der Stadt Busan gebeten.Laut dem Büro des Premierministers nahm Han am Montag (Ortszeit) in Paris an einem Symposium zur Expo 2030 in Busan teil.Dabei sagte Han, die Weltausstellung in Busan werde als Plattform der Kooperation und Solidarität dienen, um die Kluft zwischen Ländern zu verringern und gemeinsame Probleme zu lösen.Außerdem habe Han ein Gespräch mit der französischen Premierministerin Élisabeth Borne geführt. Sie hätten Möglichkeiten zur Stärkung der bilateralen Beziehungen erörtert, einschließlich der Folgemaßnahmen zum koreanisch-französischen Gipfel im Juni.Han und Borne bekräftigten auch ihre Bereitschaft, angesichts der anhaltenden nuklearen Drohungen Nordkoreas die bilaterale Kooperation zu verstärken, teilte das Büro des Premierministers mit.Im Anschluss an den Aufenthalt in Frankreich werde Han bis Sonntag Dänemark, Kroatien und Griechenland besuchen. Auch dort will er für Busans Expo-Bewerbung Reklame machen. Darüber hinaus soll über die bilaterale Zusammenarbeit diskutiert werden.