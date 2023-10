﻿Nordkoreas Arbeiterpartei feiert ihr 78-jähriges Bestehen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat anlässlich des 78. Jahrestages der Gründung der Arbeiterpartei deren Erfolge gewürdigt.Die offizielle Zeitung "Rodong Shinmun" schrieb, dass das Land in den vergangenen 78 Jahren einen beachtlichen Aufstieg zu einer Weltmacht vollzogen habe.Außerdem hob die Zeitung hervor, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in den zurückliegenden zehn Jahren seiner Machtausübung die Kampf- und Führungsfähigkeiten des Landes außerordentlich gestärkt habe.Vor allem sei die Festschreibung der Atomwaffenpolitik in der Verfassung im September eine weitere bedeutende politische Errungenschaft gewesen, hieß es weiter.