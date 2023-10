Hamas-Kämpfer offenbar mit nordkoreanischer F-7-Rakete gesichtet

Photo : YONHAP News

Laut einem US-Medienbericht ist ein Hamas-Kämpfer mit einer in Nordkorea hergestellten F-7-Rakete gesichtet worden.Das berichtete der Sender Radio Free Asia (RFA) am Montag und beruft sich dabei auf Angaben bei einem Konto in sozialen Medien namens "War Noir".Anlass für die Behauptung sei ein Video, das Kämpfer der Izz el-Deen al-Qassam Brigaden im Gazastreifen zeige.Der Granatwerfer sei in großen Stückzahlen in den Nahen Osten exportiert worden. Es sei aber unklar, ob Nordkorea die Milizen direkt beliefert habe oder die Exporte zunächst an ein anderes Land gingen.Bruce Bechtol Jr., der an der Angelo State University Sicherheitspolitik lehrt und früher für den US-Militärgeheimdienst arbeitete, sagte RFA, dass die Hamas-Kämpfer vermutlich keine F-7, aber andere in Nordkorea produzierte Waffen verwenden würden. Auch beim jüngsten Angriff gegen Israel könnten diese Waffen eingesetzt worden sein.Unterdessen stellte sich "Rodong Sinmun", das offizielle Blatt der nordkoreanischen Arbeiterpartei, am Dienstag auf die Seite Palästinas. Die Weltgemeinschaft fordere die Anerkennung Palästinas als unabhängiger Staat, um "blutige Zusammenstöße" zu beenden, hieß es weiter.