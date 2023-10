Finanzminister Choo nimmt an G20-Finanzministertreffen, Jahrestagung von IWF und Weltbank teil

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho bricht heute nach Marokko auf, um am G20-Finanzministertreffen und der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank teilzunehmen.Das teilte das Finanzministerium am Montag mit.Am Mittwoch, dem ersten Tag der Jahrestagung, plant Choo, an einer Veranstaltung zur Gründung einer Partnerschaft zur Stärkung der globalen Lieferketten und einer Sitzung zur Unterstützung der Ukraine teilzunehmen.Am Donnerstag wird er auf einem Treffen des Entwicklungsausschusses der Weltbank neue Aufgaben der Weltbank und Wege zu deren effektiven Aufgabenerfüllung vorschlagen.Anschließend wird er beim G20-Finanzministertreffen eine breit angelegte Kooperation zwischen Akteuren fordern, damit multilaterale Entwicklungsbanken erfolgreich reformiert werden können.Am Freitag, dem letzten Tag der Veranstaltung, wird Choo der zweiten Sitzung des G20-Finanzministertreffens beiwohnen und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Angebotselastizität, der Finanzstabilität und der Wachstumsdynamik vorlegen.Während des Besuchs in Marokko plant Choo auch Treffen mit Vertretern verschiedener Länder, um sie um die Unterstützung für die Bewerbung Südkoreas um die Ausrichtung der Expo 2030 in Busan zu bitten.