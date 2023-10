Nordkorea verteidigt Spionagesatelliten als strategische Option gegen US-Weltraumstreitkräfte

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Entwicklung eines militärischen Aufklärungssatelliten als strategische Option verteidigt, um dem Ausbau der Weltraumstreitkräfte der USA zu begegnen.Die Behauptung unterbreitete ein Forscher der Nationalen Behörde für Luft- und Raumfahrttechnik namens Ri Song-jin in einem Beitrag, der heute von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde.Ri warf darin den USA vor, ihre Weltraumstreitkräfte massiv auf die koreanische Halbinsel und in die Umgebung zu verlegen und den Weltraum militarisieren zu wollen.Die Entwicklung des Weltraums, einschließlich eines militärischen Aufklärungssatelliten, sei eine unverzichtbare strategische Option, um die Sicherheitsinteressen und das Existenzrecht des Landes zu gewährleisten, betonte Ri.Angesichts der militärischen Bedrohung durch die USA und deren Vasallen werde Nordkorea die Stärkung seiner Fähigkeiten zur Selbstverteidigung weiter vorantreiben, fügte er hinzu.Nach zwei misslungenen Versuchen, einen Spionagesatelliten ins All zu bringen, hatte Nordkorea im August angekündigt, im Oktober einen dritten Start zu unternehmen.