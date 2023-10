Neuer Verteidigungsminister verspricht baldige Aussetzung innerkoreanischen Militärabkommens

Photo : YONHAP News

Der neue Verteidigungsminister Südkoreas hat die Absicht bekundet, das im September 2018 unterzeichnete innerkoreanische Militärabkommen so bald wie möglich auszusetzen.Er sei darüber informiert worden, dass für die Aussetzung des Abkommens lediglich eine Zustimmung auf der Kabinettssitzung erforderlich sei, sagte Verteidigungsminister Shin Won-sik am Dienstag.Südkorea sei einer Bedrohung ausgesetzt, die viel stärker als ein Angriff der militanten Palästinensergruppe Hamas sei, hieß es.Shin betonte, dass die Flugverbotszonen nach dem Militärabkommen eine starke Einschränkung dafür darstellten, Anzeichen für bevorstehende Provokationen Nordkoreas in Echtzeit zu überwachen.Daraufhin wurde er gefragt, warum das Verteidigungsministerium seine zum Zeitpunkt der Unterzeichnung vertretene Position, dass die Überwachung nicht durch das Abkommen beeinträchtigt werde, geändert habe. Shin antwortete, er glaube, dass die damalige Einschätzung falsch gewesen sei.