Außenminister: 480 südkoreanische Reisende befinden sich in Israel

Photo : YONHAP News

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel sind laut Außenminister Park Jin bislang keine Schäden bei südkoreanischen Reisenden oder Einwohnern in Israel gemeldet worden.Park sagte am Dienstag, dass sich derzeit etwa 480 südkoreanische Reisende für Kurzaufenthalte in Israel befänden.Das Außenministerium schätzte ursprünglich die Zahl der südkoreanischen Touristen in dem Land auf etwa 360. Der Anstieg der Zahl ist offenbar darauf zurückzuführen, dass nachträglich Reisende ermittelt wurden, die mit ausländischen Fluggesellschaften dorthin flogen.Auf die Frage, ob keine südkoreanischen Opfer oder Geiseln bestätigt worden seien, antwortete Park, dass bei der dortigen diplomatischen Vertretung keine Schadensmeldungen eingegangen seien.Park fügte hinzu, dass man an allen notwendigen Maßnahmen arbeite, um eine sichere Rückkehr der in Israel lebenden Landsleute zu ermöglichen.