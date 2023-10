﻿218 südkoreanische Reisende in Israel kehren am Dienstag heim

Photo : YONHAP News

Mehrere südkoreanische Reisende in Israel werden am Dienstag heimkehren.Nach Angaben des Außenministeriums werden 191 Reisende mit einer Maschine von Korean Air heimkehren.27 Reisende würden auf dem Landweg ins benachbarte Jordanien ausreisen und 30 weitere am Donnerstag mit einem Turkish-Airlines-Flug evakuiert werden.Nach Schätzungen der Regierung halten sich etwa 570 Südkoreaner langfristig in Israel auf. Außerdem befinden sich rund 480 südkoreanische Touristen in dem Land.Das Außenministerium empfahl den rund 230 im Land verbliebenen Besuchern für einen kurzfristigen Aufenthalt, Israel auf dem Luft- oder Landweg zu verlassen.