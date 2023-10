Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Dienstag im Minus geschlossen.Die Anleger verhielten sich wegen des Konflikts in Israel vorsichtig, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi gab um 0,3 Prozent auf 2.402,58 Zähler nach.Laut Yonhap haben die Anleger mit einer weiteren Zinsanhebung in den USA in diesem Jahr gerechnet, doch habe die Zentralbank auf einen engeren Spielraum wegen des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern hingewiesen.