192 südkoreanische Reisende aus Israel zurückgekehrt

192 südkoreanische Reisende sind am Mittwoch aus Israel zurückgekehrt.Sie landeten um 6.10 Uhr mit einer Maschine von Korean Air auf dem Internationalen Flughafen Incheon.Es war der erste Flug einer südkoreanischen Maschine nach Tel Aviv seit dem Ausbruch des Kriegs zwischen Israel und militanten Palästinensern am Samstag.Von den noch im Land verbliebenen Südkoreanern, die zu einem kurzfristigen Aufenthalt nach Israel gereist waren, werden 27 auf dem Landweg nach Jordanien ausreisen. 30 Südkoreaner werden am Donnerstag mit Turkish Airlines ausgeflogen.Das Außenministerium hatte den Landsleuten ins Israel geraten, auf dem Land- oder Luftweg auszureisen.Zurzeit leben 570 Südkoreaner mit langfristigem Aufenthaltstitel in Israel, rund 480 hatten sich für einen kurzfristigen Verbleib in dem Land registriert.