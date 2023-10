IWF senkt Wachstumsprognose für Südkorea für kommendes Jahr

Photo : KBS News

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Südkorea für kommendes Jahr gesenkt.Wie Südkoreas Ministerium für Strategie und Finanzen am Dienstag mitteilte, geht der IWF in seinem Weltwirtschaftsausblick für Oktober von zwei Prozent Wachstum für 2024 aus. Im Juli hatte die Schätzung noch bei 2,2 Prozent gelegen.Der IWF veröffentlicht seinen Weltwirtschaftsausblick immer im Januar, April, Juli und Oktober.Die Prognose für das laufende Jahr wurde unverändert bei 1,4 Prozent belassen.Sie liegt unterhalb der Werte von OECD und Koreanischem Entwicklungsinstitut, die mit 1,5 Prozent Zuwachs der Wirtschaftsleistung rechnen. Sie deckt sich aber mit der Einschätzung der Bank of Korea.Für die Weltwirtschaft rechnet der IWF in diesem Jahr weiterhin mit drei Prozent Wachstum. Für das nächste Jahr werden 2,9 Prozent prognostiziert, 0,1 Prozentpunkte weniger als noch im Juli.