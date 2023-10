Yoon wirbt bei karibischen Staaten für Busans Expo-Bewerbung

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol hat in Seoul die Regierungsvertreter der karibischen Staaten um Unterstützung für die Expo-Bewerbung der Stadt Busan gebeten.Dies teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Beim Treffen mit den Ministern aus karibischen Ländern, darunter Jamaika, Surinam und Belize, am gestrigen Dienstag habe Yoon bekräftigt, dass Südkorea und die karibischen Länder universelle Werte wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit sowie Menschenrechte teilten und zukunftsträchtige Freundschaftsbeziehungen pflegten.Busan gelte als ein Symbol des Wiederaufbaus Südkoreas aus den Trümmern des Koreakriegs. Sollte die Weltausstellung 2030 in der südkoreanischen Hafenstadt ausgetragen werden, werde sie als Plattform der Solidarität dienen, bei der man sich über die Wissenschaften, Geschichte sowie Kultur der Welt austauschen könne, so Yoon weiter.Die Minister aus den karibischen Staaten besuchen Südkorea zur Teilnahme am 13. südkoreanisch-karibischen Forum ranghoher Regierungsvertreter.