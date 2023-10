Südkorea nimmt an mulitlateralem Treffen zu Versorgung mit kritischen Mineralien teil

Photo : YONHAP News

Südkorea hat an einem multilateralen Treffen zur Stärkung der Lieferketten für kritische Mineralien teilgenommen.Nach Regierungsangaben am Mittwoch wohnte Kang Jae-kwon, stellvertretender Außenminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, dem Treffen der Minerals Security Partnership (MSP) am Dienstag (Ortszeit) in London bei. Die Sitzung wurde von Jose Fernandez, Staatssekretär für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt im US-Außenministerium, und Nusrat Ghani, britische Staatsministerin für Industrie und wirtschaftliche Sicherheit, geleitet.Auf dem Treffen betonte Kang die Bedeutung des Aufbaus vertrauensvoller und kooperativer Beziehungen mit Rohstoffförderländern, um die globalen Lieferketten zu diversifizieren. Dabei stellte er Beispiele für Südkoreas Kooperation mit dem Ausland vor. Demnach kümmert sich das Land um die Schaffung von Industrien mit Wertschöpfung für kritische Mineralien in Förderländern, darunter in Südostasien. Zudem werde die Erschließung von Mineralien im Ausland mit Entwicklungskrediten unterstützt.Die MSP-Mitglieder nahmen eine gemeinsame Erklärung zur Zusammenarbeit für die Stärkung einer nachhaltigen Lieferkette für kritische Mineralien im Einklang mit den ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)-Kriterien an. Sie vereinbarten, die Kooperation zwischen der MSP und privaten Institutionen auszubauen.Die MSP wurde im Juni letzten Jahres auf Initiative des US-Außenministeriums ins Leben gerufen, um die Lieferketten für kritische Mineralien zu stabilisieren und diversifizieren. 13 Länder sind beteiligt, einschließlich Südkoreas, der USA, Kanadas, Japans, Deutschlands, Großbritanniens und Australiens, sowie die Europäische Union.