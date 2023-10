Forbes-Ranking: Samsung Electronics viertes Jahr in Folge bester Arbeitgeber der Welt

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat das vierte Jahr in Folge den Spitzenplatz der Forbes-Liste „Beste Arbeitgeber der Welt“ belegt.Samsung schaffte es zudem als einziges asiatisches Unternehmen unter die ersten 20.Unter den ersten Zehn befinden sich hauptsächlich amerikanische Unternehmen, darunter Microsoft auf Platz zwei, Alphabet auf Platz drei und Apple auf Platz vier. Die europäischen Autohersteller Ferrari und BWM Group rangierten auf den Plätzen fünf und neun.Auf der diesjährigen Liste stehen 23 südkoreanische Unternehmen, letztes Jahr waren es 16. KB Financial Group liegt an 48. Stelle, Kia an 109. Stelle und SK Group an 114. Stelle.Das US-Wirtschaftsmagazin befragte in Kooperation mit dem deutschen Meinungsforschungsunternehmen Statista Arbeitnehmer von etwa 4.000 Unternehmen und veröffentlichte die Liste der 700 Unternehmen mit den höchsten Punktzahlen. Befragt wurden mehr als 170.000 Arbeitnehmer in über 50 Ländern, darunter Südkorea, die USA, Deutschland, Großbritannien und Indien. Die Befragten wurden beispielsweise nach der sozialen Verantwortung, der wirtschaftlichen Leistung und den Arbeitsbedingungen ihres Unternehmens gefragt.