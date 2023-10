Vereinigungsministerium: Nordkorea droht offen mit Atomwaffeneinsatz, befindet sich wirtschaftlich am Limit

Photo : YONHAP News

Nordkorea droht nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung offen mit einem Einsatz von Atomwaffen, ist jedoch mit seiner wirtschaftlichen Leistung an Grenzen gestoßen.Diese Einschätzung teilte das Vereinigungsministerium in einem Bericht mit, der heute zur Inspektion der Regierungsarbeit dem parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges und Vereinigung vorgelegt wurde.Darin hieß es, dass sich Nordkorea im Streben nach Solidarität gegen die USA um engere Beziehungen zu China und Russland bemühe. Das Land versuche gleichzeitig, den USA die Verantwortung für die verschärfte Situation zuzuschieben und zeige die Absicht, die Denuklearisierung abzulehnen.Im Wirtschaftsbereich hingegen sei Nordkorea infolge der Sanktionen und des langen Corona-Lockdowns an einem Limit angelangt, hieß es. Im Handel mit China werde trotz der Erholung nur noch 83 Prozent des Niveaus vor der Pandemie erreicht.Das Ministerium kündigte hinsichtlich des künftigen Kurses an, durch die „kühne Initiative“ die Denuklearisierung Nordkoreas und zugleich eine werte- und prinzipienbasierte Normalisierung der innerkoreanischen Beziehungen anzustreben.