Yoon beruft wegen Nahost-Krieg Eilsitzung ein

Photo : YONHAP News

Wegen des bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der Hamas hat Staatspräsident Yoon Suk Yeol eine Eilsitzung für die Sicherheit und Wirtschaft einberufen.Das Präsidialamt teilte mit, an der Sitzung unter Yoons Leitung würden unter anderem Außenminister Park Jin, Verteidigungsminister Shin Won-sik sowie der Minister für Industrie und Handel Bang Moon-kyu teilnehmen.Die Eilsitzung sei aufgrund der Einschätzung einberufen worden, dass der durch die Angriffe der militanten Palästinensergruppe Hamas ausgelöste Konflikt gravierende Auswirkungen auf die Sicherheit und Wirtschaft des Landes ausüben könne.Zuvor hatte Yoon die zuständigen Behörden zu Bemühungen aufgefordert, aktiv gegen Einflüsse wegen externer Risikofaktoren wie der Krieg in der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten vorzugehen, so dass die Bürger hinsichtlich des Lebensunterhalts keine Schwierigkeiten haben.