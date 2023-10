192 südkoreanische Reisende aus Israel zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Im Zuge der Eskalation der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas haben viele südkoreanische Staatsbürger in Israel festgesessen.Heute kehrten 192 Reisende, darunter Pilger, zurück und kamen im Morgengrauen in Incheon an.Zurückgekehrte Reisende werden in der Empfangshalle von wartenden Angehörigen begrüßt. Erst danach lächeln sie.192 südkoreanische Reisende, die in Tel Aviv in Israel abgeflogen waren, kamen heute gegen 6.10 Uhr am Internationalen Flughafen Incheon an. Sie sind die ersten Südkoreaner seit dem Beginn des aktuellen Konflikts zwischen Israel und der Hamas, die mit einer Maschine einer südkoreanischen Fluggesellschaft zurückgekehrt sind.Die Reisenden sagten aus, dass sie zwar angesichts der abrupten Verschärfung der Situation Angst bekommen hätten. Jedoch sei die Stimmung in Israel insgesamt ruhig gewesen. Sie berichteten auch von Menschenmassen am dortigen Flughafen.Die heute zurückgekehrten 192 Reisenden zählten zu etwa 480 Südkoreanern, die sich in Israel unter anderem zu Reisezwecken kurzzeitig aufhielten. Etwa 60 weitere Reisende reisten gestern auf dem Landweg nach Jordanien aus.Die Regierung plant, die Ausreise von rund 230 Touristen, die sich anscheinend noch in Israel befinden, auf dem Luft- und Landweg zu unterstützen.