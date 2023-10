Südkorea will nächstes Jahr Koreanisch-Sprachprüfung TOPIK im Ausland bis zu achtmal anbieten

Die Koreanisch-Sprachprüfung Test of Proficiency in Korean (TOPIK) wird ab dem kommenden Jahr doppelt häufiger im Ausland angeboten.Das Bildungsministerium präsentierte heute den Plan zur Durchführung des TOPIK-Tests für das Jahr 2024.Demnach wird der TOPIK-Test im Ausland im nächsten Jahr bis zu achtmal durchgeführt. Dieses Jahr sind es vier Prüfungstermine.Das Ministerium plant zudem, die Durchführung des papierbasierten Tests (PBT) auf mehr als 90 Länder und die des internetbasierten Tests (IBP) auf zehn Länder schrittweise auszubauen.Nächstes Jahr wird der TOPIK-Test insgesamt neunmal angeboten, darunter sechsmal papierbasiert und dreimal internetbasiert.TOPIK wurde 1997 eingeführt und dient zur Überprüfung der Koreanisch-Kenntnisse von Nicht-Muttersprachlern.Aufgrund des gestiegenen Interesses an Korea und der koreanischen Sprache übertraf die Zahl der Bewerber dieses Jahr zum ersten Mal die 400.000er-Schwelle.