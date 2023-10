Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat am Mittwoch um fast zwei Prozent zulegen können.Für den Kospi ging es um 1,98 Prozent auf 2.450,08 Zähler nach oben.Grund waren laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap Bemerkungen von Beamten der US-Notenbank Fed, nach denen es in diesem Jahr offenbar keine Zinserhöhung mehr geben wird.