Jin Kyo-hoon von der Minjoo-Partei gewinnt Bezirkswahl in Gangseo in Seoul

Photo : KBS

Bei der Bezirkswahl in Gangseo in Seoul hat der Kandidat der oppositionellen Minjoo-Partei Koreas, Jin Kyo-hoon, gewonnen.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission am Donnerstag erhielt Jin bei der Nachwahl 56,52 Prozent der Stimmen. Kim Tae-woo von der regierenden Partei Macht des Volks habe 39,37 Prozent der Stimmen auf sich vereint.Die Wahlbeteiligung betrug 48,7 Prozent.Die Abstimmung in dem Seouler Bezirk galt auch als Stimmungsbarometer vor der Parlamentswahl in sechs Monaten.Kim Tae-woo ist der frühere Bezirkschef. Er musste sein Amt aufgrund einer Bewährungsstrafe aufgeben. Weil er im August begnadigt wurde, durfte er wieder kandidieren.