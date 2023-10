São Paulo bestimmt 23. Oktober zum Tag koreanischer Küche

In der brasilianischen Stadt São Paulo wird der 23. Oktober der Tag der koreanischen Küche sein.Das koreanische Generalkonsulat teilte mit, der Beschluss des Stadtrats sei das Ergebnis der bisherigen Bemühungen um die Bekanntmachung der koreanischen Küche der Koreanergemeinde sowie des koreanischen Kulturzentrums in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat. Zudem habe der erhöhte Bekanntheitsgrad der koreanischen Küche in Brasilien ebenfalls zur Bestimmung des Tags der koreanischen Küche beigetragen, hieß es.Das Gesetz, den 21. Oktober zum Tag der koreanischen Tracht Hanbok zu bestimmen, sei ebenfalls im Stadtrat gebilligt worden. Es fehle nur noch die Unterschrift des Bürgermeisters, so das Generalkonsulat weiter.