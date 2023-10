﻿China schickt 600 nordkoreanische Flüchtlinge nach Nordkorea zurück

Photo : KBS News

China hat am Montag mehr als 600 nordkoreanische Flüchtlinge nach Nordkorea zurückgeschickt.Das berichtete die Menschenrechtsorganisation für Nordkorea Justice For North Korea am Mittwoch.Die Rückführung habe in Dandong und Hunchun stattgefunden. In einigen Städten seien die Konvois von Fahrzeugen der nordkoreanischen Sicherheitsbehörde angeführt worden.Die südkoreanische Regierung erklärte, dass sie nach der Überprüfung der Sachlage Maßnahmen ergreifen werde.In China werden schätzungsweise mehr als 2.000 nordkoreanische Flüchtlinge festgehalten. Seit der Öffnung der Grenze gibt es die Befürchtung, dass sie im großen Stil gegen ihren Willen zurückgeschickt werden.