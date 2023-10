Regierung will Zahl der Beamten um 5.000 reduzieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis nächstes Jahr die Zahl der Staatsbeamten reduzieren.Nach Angaben des Innenministeriums am Mittwoch plant die Regierung, die Zahl der Staatsbeamten bis 2024 um rund 5.000 zu verringern.Unter anderem sollen im Bildungsministerium aufgrund der geschrumpften Zahl der Bevölkerung im schulpflichtigen Alter 2.800 Stellen wegfallen.Es sollen aber auch neue Stellen geschaffen werden, darunter wegen der Gründung einer Behörde für Luft- und Raumfahrt.Ein Beamter des Innenministeriums bestätigte, dass es einen Kürzungsplan gebe. Da in der Raumfahrtbehörde Beamte neu eingestellt werden müssten, könne kaum davon ausgegangen werden, dass insgesamt in der Beamtenschaft 5.000 Stellen abgebaut würden.