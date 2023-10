Nordkoreas Propagandamedien kritisieren Südkoreas Vereinigungsminister als „Verrückten“

Nordkoreas Propagandamedien haben den südkoreanischen Vereinigungsminister Kim Yung-ho mit beleidigenden Ausdrücken überzogen.Im Gebiet der Marionetten sei ein Verrückter aufgetaucht, der Tag für Tag für eine Konfrontation Verleumdungen ausstoße. Es handele sich um den Vereinigungsminister der Marionetten, Kim Yung-ho, meldete Uriminzokkiri TV am Donnerstag.Dieser Mann, durchtränkt von einer anti-nordkoreanischen konfrontativen Haltung, sei ein Verräter, der die früheren, für ihr kriminelles Verhalten berüchtigten Vereinigungsminister der Marionetten noch einmal übertreffe, hieß es weiter.Kim trat Ende Juli das Amt des Vereinigungsministers Südkoreas an. Nordkorea hat in letzter Zeit Kim wiederholt namentlich kritisiert.