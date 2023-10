Nordkorea bekräftigt Unterstützung für russische Invasion der Ukraine

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat anlässlich des 75. Jahrestags der Beziehungsaufnahme mit Russland seine Unterstützung für die russische Invasion in die Ukraine bekräftigt.Der nordkoreanische Vizeaußenminister Im Chon-il teilte in einer am Donnerstag auf der Website des Außenministeriums veröffentlichten Stellungnahme die entsprechende Position mit.Nordkorea habe die Militäroperation Russlands in der Ukraine von Anfang an als gerechten Kampf zur Verteidigung dessen strategischen Sicherheit und Interessen aktiv unterstützt, hieß es.Er fügte hinzu, dass man weiterhin die strategische und taktische Zusammenarbeit an der gemeinsamen Front intensivieren werde, um die militärischen Drohungen, Provokationen, Nötigungen und Willkür der Imperialisten zu zerschlagen.