Korean Air bietet nicht regulären Flug für Rückkehr von Südkoreanern aus Israel an

Photo : YONHAP News

Korean Air plant einen nicht regulären Flug nach Dubai, um die Rückkehr südkoreanischer Firmenmitarbeiter und Touristen angesichts des Konflikts zwischen Israel und der Hamas zu ermöglichen.Nach Angaben der Fluggesellschaft am Donnerstag wird sie am Freitagvormittag eine Maschine vom Typ A330-200 nach Dubai schicken, um die derzeit dort befindlichen Firmenmitarbeiter, Angehörigen und Reisenden nach Südkorea zu befördern.Aufgrund der gestrichenen Flüge nach Incheon in Tel Aviv reisten sie hauptsächlich auf dem Landweg nach Dubai aus.Der vorläufige Flug wird am Freitag um 16.30 Uhr vom Flughafen Dubai starten und am Samstag um 6.30 Uhr am Flughafen Incheon ankommen.Angesichts des militärischen Konflikts in Israel strich Korean Air in dieser Woche alle drei Flüge von Incheon nach Tel Aviv.