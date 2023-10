Oppositionschef Lee wegen Korruption bei Baekhyeon-dong-Projekt angeklagt

Photo : KBS News

Die Staatsanwaltschaft hat den Vorsitzenden der Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, wegen eines Korruptionsvorwurfs im Zusammenhang mit dem Landentwicklungsprojekt in Baekhyeon-dong in der Stadt Seongnam angeklagt.Die Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Zentral klagte Lee und seinen ehemaligen Berater Jeong Jin-sang wegen Untreue nach dem Gesetz über die verschärfte Bestrafung bestimmter Wirtschaftsverbrechen an.Lee wird vorgeworfen, in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Seongnam im Zuge des Baekhyeon-dong-Projekts ab 2014 in Kollusion mit Jeong den städtischen Bauträger SDC von dem Projekt ausgeschlossen zu haben, um dem Lobbyisten Kim In-seop einen Gefallen zu erweisen.Laut der Staatsanwaltschaft soll Lee einem von einem Privatentwickler mit Nachnamen Jeong geführten Unternehmen Vorteile verschafft haben, indem er der Firma ermöglicht habe, das Projekt allein durchzuführen.Die Staatsanwaltschaft hat den Fall mit dem Gerichtsverfahren zum Skandal um die Entwicklungsprojekte in Daejang-dong und Wirye zusammengelegt. Die erste Verhandlung zu dem Skandal fand am 6. Oktober statt.