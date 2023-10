US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan in Busan eingetroffen

Der nukleargetriebene US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan ist am Donnerstag auf dem Marinestützpunkt im südkoreanischen Busan eingetroffen.Der Flugzeugträger war zuvor bei den trilateralen Seeübungen Südkoreas, der USA und Japans zum Einsatz gekommen, die am Montag und Dienstag auf hoher See südöstlich der südkoreanischen Insel Jeju stattgefunden hatten.Die Flugzeugträgerkampfgruppe 5 der USA um die USS Ronald Reagan wird auf dem Stützpunkt in Busan Aktivitäten für die Förderung der Freundschaft zwischen Südkorea und den USA durchführen.Es stellt den ersten Besuch eines US-Flugzeugträgers in Südkorea seit dem Besuch der USS Nimitz im März dar.