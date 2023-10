Vereinigungsministerium: Innerkoreanisches Militärabkommen kann bei Bedarf ausgesetzt werden

Photo : YONHAP News

Eine Aussetzung des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 wäre nach Einschätzung des südkoreanischen Vereinigungsministeriums bei Bedarf möglich.Dies wäre selbst dann möglich, wenn Nordkorea keine weiteren Provokationen hinsichtlich des südkoreanischen Territoriums verübt.Die entsprechende Position teilte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern mit.Damit wurde die Äußerung von Vereinigungsminister Kim Yung-ho vom Mittwoch hinsichtlich einer möglichen Aussetzung des Abkommens bekräftigt, dass verschiedene Sicherheitssituationen umfassend bewertet werden müssten.Dies unterscheidet sich von der Anweisung von Präsident Yoon Suk Yeol Anfang des Jahres, eine Aussetzung des Militärabkommens zu überprüfen, sollte Nordkorea erneut das Territorium Südkoreas verletzen.Die Äußerung des Ministeriums deutet offenbar darauf hin, dass Südkorea angesichts des Engagements Nordkoreas für die Verbesserung seiner Atomwaffen- und Raketenfähigkeiten eine Aussetzung des Militärübereinkunft in Erwägung ziehen könnte.Verteidigungsminister Shin Won-sik bekundete am Dienstag die Absicht, schnellstmöglich eine Aussetzung anzustreben.