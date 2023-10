China führt laut Menschenrechtsorganisation 600 nordkoreanische Flüchtlinge zwangsweise zurück

Photo : KBS News

China hat einer Menschenrechtsorganisation zufolge am Montag mehr als 600 nordkoreanische Flüchtlinge zwangsweise nach Nordkorea zurückgeführt.Das berichtete die Organisation Justice For North Korea am Mittwoch.Die Rückführung habe in mehreren Städten, darunter Dandong und Hunchun, gleichzeitig stattgefunden. Zum Teil seien die Konvois von Fahrzeugen der nordkoreanischen Sicherheitsbehörde angeführt worden.Bei den meisten Flüchtlingen handele es sich um Frauen, auch Kleinkinder und Kinder seien unter ihnen gewesen, hieß es.In China werden schätzungsweise mehr als 2.000 geflüchtete Nordkoreaner festgehalten. Seit der Wiederöffnung der Grenze gibt es die Befürchtung, dass sie im großen Stil gegen ihren Willen zurückgeschickt werden.Peter Jung, Direktor von Justice for North Korea, sagte, China habe die Rückführung auf sehr überraschende Weise durchgeführt, nachdem es während der Asienspiele darauf verzichtet habe. Denn es würde seinem Image schaden, wenn die Rückführung im Ausland bekannt würde.Bei der laufenden Überprüfung der Regierungsarbeit in der südkoreanischen Nationalversammlung löste die Angelegenheit Kritik von Abgeordneten der Regierungspartei und des Oppositionslagers aus.Chung Jin-suk von der Partei Macht des Volks sagte, dies sei ein sehr wichtiges und schockierendes Ereignis. Er fragte, warum das Vereinigungsministerium oder die Regierung dazu nicht Stellung nehmen.Lee Won-wook von der Minjoo-Partei Koreas äußerte die Besorgnis, dass das Leben von 600 nordkoreanischen Flüchtlingen, die nach Südkorea kommen wollten, nun gefährdet sei. Er stellte die rhetorische Frage, was die südkoreanische Regierung bisher unternommen habe.Die Regierung erklärte, dass sie die Angelegenheit aufmerksam beobachte und nach der Überprüfung der Sachlage Maßnahmen ergreifen werde.