﻿Besuch von Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate in Südkorea verschoben

Photo : YONHAP News

Der für Mitte Oktober geplante Besuch des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate Mohamed bin Zayed Al Nahyan in Südkorea ist verschoben worden.Das Präsidialamt teilte am Donnerstag mit, dass der Besuch von Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan aufgrund unerwarteter Umstände in der Region einvernehmlich verschoben wurde.Präsident Yoon war im Januar zu einem Gipfeltreffen mit dem Scheich in den VAE zusammengekommen. Seitdem koordinierten beide Länder einen Gegenbesuch für Mitte Oktober.Experten gingen davon aus, dass beide Staatsoberhäupter bei dem Besuch über den konkreten Plan für Investitionen in Höhe von etwa 40 Billionen Won (rund 30 Milliarden Dollar) in Südkorea sprechen würden.