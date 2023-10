Kim Haeng erklärt Verzicht auf Kandidatur als Ministerin für Gleichstellung und Familie

Photo : YONHAP News

Die Kandidatin für den Posten der Ministerin für Gleichstellung und Familie Kim Haeng hat ihren freiwilligen Verzicht auf die Kandidatur erklärt.Die offizielle Bekanntgabe hierzu erfolgte am Donnerstagnachmittag.Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas hatte ihren Rückzug gefordert, weil sie sogenanntes "Stock Parking" betrieben haben soll. Dabei handelt es sich um die illegale Praxis des Verkaufs von Aktien an Dritte in der Absicht, diese nach kurzer Zeit zurückzukaufen.Kims Entscheidung für den Rücktritt war nach Beratungen der regierenden Partei Macht des Volks hinter verschlossenen Türen am Donnerstag gefällt worden.Es war bereits das fünfte Mal seit dem Amtsantritt der Yoon-Regierung, dass ein Ministerkandidat schließlich nicht ernannt werden konnte.