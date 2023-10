Südkorea schickt weiteres Flugzeug für Rückholung nach Israel

Photo : KBS News

Südkorea will ein weiteres Flugzeug nach Israel schicken, um Landsleute zurückzuholen.Die Botschaft in Israel teilte am Donnerstag in ihrem Internetauftritt mit, dass ein weiterer Evakuierungsflug in Planung sei.Die Maschine soll am Freitagabend in Israel starten. Der genaue Zeitpunkt sei aber noch nicht festgelegt worden.Nach Angaben des Außenministeriums halten sich zurzeit noch rund 720 Südkoreaner in Israel auf. 540 von ihnen leben längerfristig in dem Land, 180 hatten einen kurzzeitigen Aufenthalt geplant.Amtssprecher Lim Soo-suk sagte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass die Regierung verschiedene Anstrengungen unternehme, um für die Sicherheit der Landsleute in Israel zu sorgen.