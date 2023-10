Nordkorea droht nach Einlaufen von US-Flugzeugträger in Südkorea mit Angriff

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach dem Einlaufen des US-Flugzeugträgers USS Ronald Reagan im südkoreanischen Hafen von Busan mit einem Angriff gedroht.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete am Freitag, dass der "stärkste und schnellste Schlag" gegen Mittel der USA für die erweiterte Abschreckung und Stützpunkte auf der koreanischen Halbinsel und in ihrer Umgebung ausgeführt werde.Die Flugzeugträgerkampfgruppe um die USS Ronald Reagan war am Donnerstag im Anschluss an trilaterale Übungen Südkoreas, Japans und der USA vor der Insel Jeju in den Hafen von Busan eingelaufen.KCNA kritisierte die wiederholte Verlegung von strategischen Nuklearwaffen auf die koreanische Halbinsel als unverhohlene Provokation, die unwiderrufliche und katastrophale Umstände bringen könnte.Der Besuch des Flugzeugträgers zeige, dass ein Plan der USA für einen atomaren Angriff gegen das Regime die "ernsthafteste Phase" erreicht habe, da sich der Ausbruch eines Atomkriegs abzeichne.Die USS Ronald Reagan will bis Montag in Südkorea bleiben.