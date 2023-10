Südkorea unterstützt Afghanistan nach Erdbeben mit einer Million Dollar

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Afghanistan nach dem schweren Erdbeben mit humanitärer Hilfe im Wert von einer Million Dollar unterstützt.Das teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. Damit solle die Soforthilfe für Bebenopfer unterstützt werden. Die Unterstützung erfolgt über das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten.Südkorea hoffe auf eine schnelle Stabilisierung der Lage und Wiederherstellung der betroffenen Gebiete.Bei zwei aufeinanderfolgenden Beben der Stärke 6,3 in Herat im Nordwesten Afghanistans am vergangenen Samstag und zahlreichen Nachbeben sind mindestens 2.400 Menschen gestorben. Erst am Mittwoch davor hatte die Erde in der Region stark gebebt.Nach Angaben der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung starben 2.445 Menschen, 9.240 wurden verletzt. Rund 2.000 Wohnhäuser seien zerstört worden.