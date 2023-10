Washington: Sicherheitszusagen gegenüber Südkorea von Nahostkonflikt unbeeinflusst

Photo : YONHAP News

Ein Beamter des Weißen Hauses hat erklärt, dass sich der Nahostkonflikt nicht auf die Gewährleistung der Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, in der Ukraine und weiteren Regionen durch die USA auswirken werde.Die entsprechende Äußerung machte John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrats, am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse. Er war gefragt worden, welche Auswirkungen der Nahostkonflikt auf die US-Sicherheitsstrategie für die koreanische Halbinsel haben werde.Die USA hätten eine globale Verantwortung, ihre nationalen Sicherheitsinteressen überall zu wahren.Sie leisteten weiterhin erstaunlich viel Arbeit im indopazifischen Raum, um ihre Bündnisse und Partnerschaften zu unterstützen und Stabilität, Sicherheit und Wohlstand in der Region zu fördern, sagte Kirby.