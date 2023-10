﻿Premierminister Han führt Gespräch mit kroatischem Amtskollegen

Photo : KBS News

Premierminister Han Duck-soo hat in Kroatien ein Gespräch mit dem kroatischen Premierminister Andrej Plenković geführt.Premierminister Han hat am Donnerstag mit seinem kroatischen Amtskollegen über die bilaterale praktische Zusammenarbeit und die regionale Lage gesprochen, teilte das Büro des Premierministers mit.In einer gemeinsamen Erklärung hätten die beiden Premierminister beschlossen, die bilateralen Beziehungen zu einer umfassenden und zukunftsorientierten Partnerschaft auszubauen.Han habe außerdem um Unterstützung Kroatiens für die Expo-Bewerbung der Stadt Busan gebeten.Das Büro des Premierministers erklärte, es sei der erste Besuch eines Premierministers in Kroatien seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern. Der Besuch habe eine neue Dynamik in die Entwicklung der bilateralen Beziehungen gebracht.