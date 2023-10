Präsident Yoon nimmt an Zeremonie zu Schlacht um Changjin-Stausee teil

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Donnerstag an einer Zeremonie anlässlich des 73. Jahrestags der Schlacht um den Changjin-Stausee während des Koreakriegs an der Koreanischen Kriegsgedenkstätte in Seoul teilgenommen.Das Präsidialamt erklärte, dass Yoon als erster amtierender Staatspräsident der Zeremonie beigewohnt habe.Yoon sagte in seiner Rede, dass das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis im Blut des Koreakriegs, einschließlich der Landung bei Incheon und der Schlacht um den Changjin-Stausee, geschmiedet worden sei. Das Bündnis habe sich in den letzten 70 Jahren zur erfolgreichsten Allianz in der Welt entwickelt.Die Regierung und die Bürger der Republik Korea dürften die edlen Opfer der Helden in der Schlacht um den Changjin-Stausee niemals vergessen, forderte er.Bei der Schlacht um den Changjin-Stausee handelt es sich um ein zweiwöchiges Rückzugsgefecht, bei dem die UN-Truppen im Jahr 1950 nördlich des Stausees in der nordkoreanischen Provinz Süd-Hamgyong die Einkesselung durch die chinesischen Truppen durchbrachen, um nach Heungnam zu gelangen.Seit 2016 findet jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung statt, um die Opfer der amerikanischen und UN-Soldaten in der Schlacht zu ehren.