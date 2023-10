Südkorea in Kontakt mit China wegen angeblicher Rückführung nordkoreanischer Flüchtlinge

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung steht in Kontakt mit China bezüglich der Behauptung einer privaten Organisation, dass nordkoreanische Flüchtlinge in China jüngst zwangsweise nach Nordkorea zurückgeführt worden seien.Die Regierung bemühe sich, den konkreten Sachverhalt festzustellen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, am Donnerstag hinsichtlich der Angelegenheit vor der Presse.Die Regierung bitte China weiterhin um Kooperation, damit im Ausland befindliche nordkoreanische Flüchtlinge sicher und schnell an den von ihnen gewünschten Ort weiterreisen könnten, ohne dass sie wider ihren Willen nach Nordkorea zurückgeführt würden, betonte der Sprecher.Er fügte hinzu, dass die Regierung weiter diplomatische Anstrengungen unternehmen werde, um die nordkoreanischen Flüchtlinge zu schützen.Die Organisation Justice for North Korea hatte am Mittwoch berichtet, dass China über 600 dort festgehaltene nordkoreanische Flüchtlinge am Montag zwangsweise nach Nordkorea zurückgeschickt habe.