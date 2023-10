Erwerbstätigenzahl steigt im September um 309.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im September erstmals seit drei Monaten um mehr als 300.000 gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag waren im September 28,698 Millionen Menschen ab 15 Jahren erwerbstätig. Das sind 309.000 mehr als im Vorjahresmonat.Der Zuwachs verlangsamte sich im Juli auf 211.000, nachdem der monatliche Anstieg im ersten Halbjahr stets über der 300.000er- oder 400.000er-Marke gelegen hatte. Danach beschleunigte sich der Anstieg den zweiten Monat in Folge.Die Beschäftigungsquote bei den Menschen ab 15 Jahren kletterte gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte auf 63,2 Prozent.Die Erwerbstätigenquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 69,6 Prozent. Das entspricht dem höchsten Septemberstand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1989.Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent. Das stellt den niedrigsten Septemberstand seit dem Erfassungsbeginn im Juni 1999 dar.