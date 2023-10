US-Kongressbericht: Nordkorea auf bestem Weg zur Aufstellung von atomar bestückten ICBM

Photo : YONHAP News

Nordkorea ist laut einem Bericht des US-Kongresses auf dem besten Weg, atomar bewaffnete Interkontinentalraketen (ICBM) in ausreichender Menge zu stationieren, um möglicherweise die Raketenabwehr auf dem US-Festland zu überwinden.Dies schrieb die Strategic Posture Commission des US-Repräsentantenhauses in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht.Die Kommission schrieb auch, dass Nordkorea möglicherweise einen Test mit taktischen Atomwaffen vorbereite.Sie ging zudem davon aus, dass Nordkoreas Cyberfähigkeiten ausgereift seien und das Land in der Lage sei, verschiedene Angriffe auf eine Reihe von Zielen in den USA zu verüben.Die Strategic Posture Commission des US-Kongresses wurde letztes Jahr gemäß dem Gesetz zum Haushalt des Verteidigungministeriums, National Defense Authorization Act, ins Leben gerufen, um die langfristige strategische Haltung der USA zu überprüfen.